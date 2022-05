Miss Mondo Abruzzo al fotofinish: fascia e corona alla mora Julia / FOTOGALLERY

L'AQUILA. E' una 18enne studentessa di Montesilvano la nuova Miss Mondo Abruzzo. Julia Fuschi, mora di origine italo-brasiliana, si è aggiudicata fascia e corona nella finale svolta nell'auditorium del Parco: rappresenterà l’Abruzzo alla finale nazionale.

Venti le miss in gara che ha avuto come madrina Claudia Motta vincitrice in carica di Miss Mondo Italia, volto dei programmi: “TikiTaka” e “Donnaventura”. La stessa Claudia ha presieduto la giuria composta da Giancarlo Della Pelle ed Elisabetta De Blasis in rappresentanza del Comune dell’Aquila, il maestro Simone Pergola, gli imprenditori: Nicoletta Finoli, Patrizia Di Pentina, Gianfranco Ulisse, Dino D’Alanno, Davide Moretti, Alessandra Di Nardo, dal fotografo Fazio Gardini e ancora Carmen Tavani, Enzo Massimini, Bruno Bartelloni e Valerio Memmo.

Miss Mondo Abruzzo Le otto semifinaliste Tutte le Miss con gli organizzatori Camillo Del Romano e Laika D’Agostino Tuttele Miss Foto di gruppo Miss e staff Federica Memmo, vice Miss Mondo Abruzzo Julia Fuschi, Elisa Scaricaciottoli, Federica Memmo e Cristina Yaremchuk Julia Fuschi Miss Mondo Abruzzo Julia Fuschi e Claudia Motta

I giurati hanno scelto prima le 8 semifinaliste che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla Finale di Gallipoli (Le) dal 1 al 18 giugno ed in una seconda votazione hanno designato la vincitrice assoluta. La vittoria è arrivata al fotofinish, con Julia Fuschi che ha avuto la meglio per un soffio su Federica Memmo, altra 18enne ma di Lanciano, anche lei studentessa e modella. Per Julia e Federica un destino che le ha viste più volte protagoniste sul podio a contendersi le vittorie a Lanciano e Crecchio . Le altre semifinaliste nazionali sono: Cristina Yaremchuk, 17, di Ortona, Elisa Scaricaciottoli,18, di Ortona, Giulia Cataldo, 18, di Miglianico, Valentina Morelli, 19, i di Colli a Volturno (Is), Maria Crescenzi, 22. di Pescara, Erika Bromo, 21, di L’Aquila. Altre fasce sono state assegnate a Claudia Vaccarelli 22 anni dell’Aquila (Miss Mondo L’Aquila), Ylenia Ciccocioppo, 20, di Lanciano (Miss Fourevent), Alissa Polizzi, 21, di Macerata (Miss del Web), Sophia Marinelli (seconda Miss del Web) e Cecilia Anzellotti (Fascia Mascotte).

Le altre miss in gara sono state: Alessia Cellucci, Marisa Del Romano, Maria Teresa Gambacorta, Greta Gambacorta, Rita Orlandi, Federica Falà e Federica Del Conte.

Le miss oltre alle tradizionali uscite del concorso in costume ed abiti sono state protagoniste di momenti moda con le collezioni di: Di Nardo Concept Store, Rey & V, Gioielli Moretti e CYAO LifeStile.

Ospiti della serata sono stati i cantanti Daniel Mincone e Nancy Fazzini, con l’esibizione della scuola “Art Nouveau Centro Danza” di Ornella Cerroni.

L’Associazione Fourevent, mandataria regionale del concorso, rappresentata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino, ha curato regia, coreografie e tutta l’organizzazione dell’evento.

La conduzione è stata di Alessia Spezza, acconciature di Too Much Hair dell’Aquila, trucco di Giulia Achille e Cristina Cesare, foto di Ninoska Valenza, back-stage curato da Martina Menna e la grafica di Francesco Rosato.