Paolo Dell’Elce è fotografo dell’anno 

PESCARA. La Fotografia vissuta come «materia concreta, fisica, estensione del corpo fotografico, esperienza della luce e conoscenza sensibile del mondo nel suo manifestarsi nella luce». Fondamenti nella ultratrentennale ricerca fotografica artistica e professionale di Paolo Dell'Elce (Pescara, 1961) nei giorni scorsi premiato Fotografo dell'anno 2021 per il suo lavoro La luce e i giorni nell'ambito del Premio Tonino Di Venanzio. Premio con concorso fotografico ideati dall'omonima associazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore per celebrare il concittadino Tonino Di Venanzio, uno dei fotografi più rappresentativi dell’Abruzzo del dopoguerra. La settima edizione del concorso a lui dedicato ha visto premiate le immagini più significative, selezionate dalla giuria tecnica. Oltre 130 autori, più di 500 foto provenienti dall’Italia e dall’estero, per descrivere attraverso la potenza delle immagini, l’umanità dei personaggi, dei mestieri e delle tradizioni dell’Abruzzo più intimo e nascosto.

I vincitori delle tre sezioni Abruzzo che sorpresa, Tema libero e La vita è più forte del Covid: Roberto Furlone, Piero Bosco, Simone Formisani, Antonio Mercurio, Pierino Di Nicola, Giovanni Sarrocco, Iolanda Albrizio. Presidente della giuria Fabio Antonio Di Venanzio, amministratore Di Venanzio Optical (promotore del calendario 2022 che raccoglie le foto premiate); direttore artistico del premio Gianni Iovacchini, docente Fiaf; componenti giuria tecnica Giovanni Bucci, Marco De Angelis, Enzo Federico, Enrico Maddalena, Andrea Morelli, Beniamino Gigante; coordinatore esecutivo del concorso, Antonio Antinucci. A corredo dell'edizione 2021 del Di Venanzio, la mostra fotografica Gli anni della Dolce vita” (appena conclusa), realizzata da Fiaf, con le immagini in bianco e nero scattate da alcuni tra i maggiori fotografi italiani, come Garolla, Giancolombo, Palmas, Secchiaroli, tra la fine degli anni ’50 e il 1968, un accenno allo star system dell’epoca con foto a Fellini, De Sica, Pasolini, Mastroianni e Sofia Loren.