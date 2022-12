Pittura e poesia nel vernissage di Manuela Prosperi

QUADRI. L’artista montesilvanese Manuela Prosperi, allieva di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, rende omaggio a Quadri, il paese in cui risiede da alcuni anni, con un evento in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre.

Sarà la sala consiliare del municipio del piccolo paese della provincia di Chieti a fare da cornice alla manifestazione.

Sabato, a partire dalle ore 16, è prevista l’apertura del vernissage con l'esposizione delle tele inedite di Manuela Prosperi e quelle del pittore Sebastiano Di Pietro, nel salotto del musicista abruzzese Alexian Santino Spinelli.

Il visitatore potrà ammirare un percorso di 25 tele della Prosperi, divise in cinque temi, ognuna accompagnata da dipinti dell'artista Di Pietro.

Domenica 18, alle ore 16, si tiene il recital di versi di donne della storia e di poesie composte da Manuela Prosperi. Il pomeriggio sarà impreziosito dall'esibizione dell'associazione Quadricordo di Quadri diretta dal maestro Nicolino Di Pietro.

A declamare le poesie saranno diversi lettori e lettrici, cantanti, personalità della cultura, la giornalista e attrice montesilvanese Angela Curatolo. Satà presente anche il sindaco di Quadri Assunta Fagnilli.

A fare da cornice ci saranno antiche giare in vetro da ridipinte dall'artista Prosperi su temi come "Parthenope", la sirena di Ulisse o "Gli Amanti Tristi" di Romeo e Giulietta.

Manuela Prosperi è un'artista poliedrica sempre protesa verso le novità. In questo periodo è impegnata in un selettivo laboratorio di scrittura creativa sotto la guida di Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini, al termine del quale pubblicherà un volume di racconti lunghi.

Manuela Prosperi è grecista e latinista e scrive sul web per magazine come esperta conoscitrice di Paganesimo, culture precristiane, Buddismo, digiuno spirituale.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le poesie musicate e vanta collaborazioni con Elio Pecora, diverse menzioni di merito con il poeta Aletti e con Mogol.

Il libro "Petali di Rosa" è stato portato in scena in un reading realizzato insieme al gruppo jazz pescarese Sweet and low.

Le sue decorazioni sono sull'albero made in Abruzzo che si trova a piazza San Pietro, in Vaticano.

L'artista afferma che questa mostra è una piccola parte della sua anima e che l'arte non è il suo lavoro, non una missione ma afferma: <l'arte non mi fa dormire, è una cosa tremenda che mi tormenta, l'arte è tutta la mia vita>.