Poesia e musica a Mezz'ora senza rete in tv / VIDEO

PESCARA. La poesia letta in tv a "Mezz'ora senza rete", la trasmissione che va in onda alle 13,20, di domenica, su Rete8 ed è realizzata in collaborazione con il Centro.

La puntata di domenica 9 febbraio si intitola "Solo solo parole": nove opere d'arte di poeti ultra celebri, accompagnate da musiche di Bacalov, Piovani e Morricone e da immagini affascinanti. A leggerle sarà Mario Del Grande, con la sua eccezionale voce. E poi ci sarà una decima poesia che è un regalo all'Abruzzo. È un momento legato alla tradizione della nostra regione che parla di nonni, di bimbi appena nati e di un soldino. Sarà l'autore, Raffaele Fraticelli, a leggerla e a raccontarla. E' una poesia breve e suggestiva. A 96 anni, il poeta Fraticelli, fa il suo dono agli abruzzesi.