Premio Zimei 2019, ecco i Moschettieri d’Abruzzo

MONTESILVANO. Carlo Masci, sindaco di Pescara; Roberto Di Vincenzo, editore e imprenditore; Germano Di Mattia, attore e regista; Tony Pancella, pianista e compositore; Rocco Maragna, architetto; Gianni Lussoso, giornalista e scrittore; Vincent Scarza, produttore e regista; Massimo Pamio, poeta e saggista; Anthony Molino, psicoanalista e scrittore; Quintino Paluzzi, imprenditore sono i “Moschettieri d’Abruzzo – Premio Zimei 2019”, assegnato “alla memoria” a Giuseppe Mori (foto), decano del giornalismo e “pioniere” della Rai in Abruzzo.

Domani, sabato 7 dicembre, ore 10, al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano prenderà il via la 15ª edizione del “Moschettiere d’Abruzzo – Premio Zimei” riconoscimento che va di anno in anno agli abruzzesi che hanno onorato la propria terra. Lo Zimei, nato nel 2005, ha visto premiati tra gli altri: Remo Gaspari, Gianni Letta, Giovanni Legnini, l’ammiraglio Guido Venturoni, Franco Marini, Marco Pannella, il comandante della GdF Toschi, Carlo Delle Piane, Giorgio Benvenuto, Luigi Savina e Gianni Melilla. L’evento é dedicato al ricordo di Pinetto Maiella, uno dei fondatori dell’associazione a promotrice “Ambasciatori della fame”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA