Shock Wave Festival, si parte con gli Articolo 31

FRANCAVILLA. Parte questa sera la tre giorni dello Shock Wave Festival. Alle 21,30 sul palco di lungomare Tosti salgono gli Articolo 31 (i biglietti sono ancora disponibili al botteghino, che apre alle 18); domani, sempre alle 21,30, è Sfera Ebbasta a infiammare la platea già tutta sold out. E domenica fa tappa in Abruzzo la tournée estiva di Geolier “Il coraggio dei bambini – Summer Tour” partito il 3 giugno da Marina di Camerota.

Sfera Ebbasta



Geolier (al secolo Emanuele Palumbo, classe 2000) in pochi anni è diventato punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti, collezionando importanti certificazioni (trentadue dischi di platino e venti d’oro) e oltre 1,4 miliardi di streaming audio/video. Sui palchi estivi si presenta con il producer e dj Poison Beatz, a volte con Dat Boi Dee. A Francavilla, invece, sul palco con lui c'è il dj Paky.

Geolier

In totale, in 18mila circa sono attesi in città nel corso della tre giorni.

TRAFFICO E DIVIETI. A partire dalle 19 di tutti e tre i giorni, la balneazione è vietata nello specchio d'acqua antistante la fascia costiera in cui è montato il palco. Anche l’accesso alla spiaggia libera è interdetto ai bagnanti proprio per consentire le attività di allestimento.

Stando all'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale di Francavilla Fabio Torrese, dalle 7 di questa mattina e fino al termine della manifestazione, è disposto il divieto di traffico e il divieto di sosta con rimozione nel tratto del lungomare Tosti compreso tra via Dei Sabelli e il supermercato Coal.

Inoltre, dalle 14 di tutti e tre i giorni, gli stessi divieti vengono disposti sia nel tratto compreso tra via dei Sabelli e via Dei Sanniti, sia nel tratto tra il supermercato Coal e il bar Mambo. I residenti possono circolare fino alle 17, mentre i mezzi della Tua devieranno da via Pola sulla Nazionale per fare capolinea in piazza Angeli Custodi.

Tra le altre cose, è previsto il divieto di bevande alcoliche al di sopra dei 5 gradi, e grazie a una collaborazione con Bit, monopattini e bici elettriche possono essere utilizzati gratuitamente per 15 minuti, in modo da fare da spola tra le aree parcheggio individuate e l’arena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA