Teramo Jazz, si parte stasera per un viaggio nella musica

TERAMO. Grandi nomi per la quinta edizione di Teramo Jazz, festival musicale organizzato dall'associazione culturale Sciami Pavs e Acs circuito spettacolo Abruzzo e Molise, col contributo di Abruzzo dal vivo, ed inserito nel cartellone estivo di Teramo Natura Indomita. Quattro le serate ospitate da stasera al parco fluviale e che, garantiscono gli organizzatori, sapranno catturare il pubblico per «la qualità e la raffinatezza del jazz che verrà proposto da quelli che sono dei giganti del settore», ha detto Manuel Aceto, vice presidente di Sciami, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina a Teramo, nella sala dell'Ipogeo, per illustrare la manifestazione.

Il primo appuntamento è per stasera con Francesco Bearzatti Tinissima quartet con la biografia musicale “Zorro”. Domani, 22 agosto, sarà la volta di Fabio Zeppetella, Gabriele Mirabassi e Ares Tavolazzi che presenteranno il loro progetto di recente formazione ed incisione discografica. Il terzo concerto andrà in scena il 28 agosto col Mat Trio: Marcello Allulli, Francesco Diodati ed Ermanno Baron proporranno al pubblico una storia di otto capitoli dal titolo “In front of”. L'ultimo appuntamento è per il 29 agosto coi Roots Magic, quartetto composto da Alberto Popolla, Errico De Fabritiis, Gianfranco Tedeschi e Fabrizio Spera: un sodalizio artistico sotto i riflettori degli osservatori internazionali da diversi anni, che calca palcoscenici europei e d'oltreoceano collezionando successi.

Tutti i concerti iniziano alle 21.30 ed è necessario il possesso del Green pass. I biglietti sono acquistabili online sul circuito vivaticket o al botteghino del teatro comunale di Teramo. Sono previsti dei pacchetti scontati per assistere a due o quattro concerti e riduzioni per gli universitari, gli studenti del conservatorio e gli under 18.