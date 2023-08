The Kolors gratis a Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO. Il The Kolors tour 2023 fa tappa questa sera (ingresso ore 21,30) a Castel di Sangro e i fans si muovono da tutto l'Abruzzo per andarli ad ascoltare. Il concerto è gratuito. E' organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma dei festeggiamenti per San Rufo patrono della città iniziati il 24 e che terminano il 26.

I cugini Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino e il bassista Dario Iaculli che quest'estate hanno fatto ballare tutti con la loro "Italodisco" si esibiscono nella zona del palasport, in località Piano Cardillo.

Inizialmente il concerto organizzato dall'amministrazione comunale doveva svolgersi in piazza Plebiscito. Dopo un summit con le autorità preposte è stato deciso di spostarlo nell'area del palasport. I The Kolors quest'anno stanno girando tutta l'Italia con il loro tour da oltre cinquanta date che si chiuderà a ottobre a Poggio Imperiale in provincia di Foggia. Ad attenderli una platea di grandi e piccoli che intoneranno le loro hit estive dall'ultima "Italodisco", passando per "Cabriolet Panorama" fino a "Come le onde" e "Non è vero". Non mancherà una parentesi suoi loro primi anni di attività quando cantavano perlopiù in lingua inglese. I cugini Fiordispino e Iaculli faranno ballare tutti sulle note di "What Happened Last Night" e "Crazy" per un concerto sotto che per i loro fans sarà sicuramente indimenticabile