Zerocalcare atteso a Teramo: "Il mio primo viaggio in auto fuori dal Lazio, ma non ho le catene"

TERAMO. Come trasformare un appuntamento d'eccezione in una story telling raccontata con i fumetti e ironizzando sull'Abruzzo e sull'obbligo di avere le catene in auto sulle strade abruzzesi come solo Zerocalcare sa fare. Il fumettista di fama nazionale (nel 2017 i suoi volumi hanno venduto circa 690mila copie), ha preso spunto dal fatto che domani (domenica 1 dicembre) deve partire per Teramo per partecipare all'incontro al Parco della Scienza (ore 18, via De Benedictis, ingresso gratuito), per spiegare sul suo profilo Facebook alla sua maniera _ ovvero con una serie di fumetti _ il suo piccolo, grande "dramma": "E' la prima volta che vado a una presentazione fuori dal Lazio in macchina e ovviamente, nel leggere Teramo, collaboratore domestico 1 ha reagito così: oddio, ma per andare a Teramo servono le catene. Ce l'hai le catene?". Zerocalcare spiega che collaboratore domestico 1 è la madre e che lui non ha mai comprato le catene e che quindi non saprebbe neanche come metterle in caso di necessità.

L'Abruzzo, l'idea (e il luogo comune) della regione fredda, diventano "ingredienti" divertenti della striscia che ha postato sulla sua pagina facebook raccogliendo subito molti commenti altrettanto divertenti. Alla fine il fumettista si arrende e paventa, semmai dovesse nevicare, la possibilità di fermarsi a Civitella del Tronto e di aspettare il "disgelo". "Altrimenti", aggiunge, "se va bene ci vediamo a Teramo".

L'incontro è promosso da Wide Opening Coworking, che nell’ambito del format “Vivere Freelance” ed è aperto a tutta la cittadinanza. L’evento è organizzato in collaborazione con la facoltà di Scienze della comunicazione dell’università di Teramo con il patrocinio del Comune. L’artista aretino risponderà alle domande dell’illustratrice teramana Veronica Malatesta, del filosofo Domenico Di Felice e di un rappresentante degli studenti della facoltà di Scienze della comunicazione, con i quali si confronterà sulle tematiche affrontate con i suoi lavori. (a.mo.)

