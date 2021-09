E' morto l'ex sindaco Luciano Lapenna

VASTO - Luciano Lapenna, nato a Gissi 68 anni fa, è morto in seguito ad una dura malattia. Una vita trascorsa al servizio delle Istituzioni quella di Luciano Lapenna che è stato un politico di spicco dell'area Vastese ricoprendo l'incarico di sindaco e consigliere comunale a Vasto. Assessore provinciale, consigliere regionale, presidente dell'ANCI Abruzzo e Segretario del circolo di Vasto del PD. Tra i tanti messaggi di cordoglio si registra anche quello del sindaco di Vasto, Francesco Menna.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO MARSILIO: "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Lapenna. Di lui rimarrà il ricordo dell'impegno politico che per tanti anni ha profuso per la promozione e la difesa del territorio abruzzese. A nome mio personale e dell'intera giunta porgo le più sentite condoglianze ai familiari".

IL MESSAGGIO DEL PD ABRUZZO. Il segretario Andrea Scarchilli ha scritto: "Il Partito Democratico abruzzese si unisce al dolore della famiglia, dei cari, degli amici e dei tanti della nostra comunità che vogliono bene e che hanno apprezzato le doti umane e politiche di Luciano Lapenna. Sindaco di Vasto, consigliere regionale, tanto altro, soprattutto esempio e punto di riferimento, nella vita e nella istituzioni. Ne sentiremo per sempre la mancanza".

IL MESSAGGIO DEL SINDACO MENNA: “Ciao Luciano, mi mancherai tantissimo. Continueranno ad accompagnarci il tuo sorriso, le tue telefonate, le tue riflessioni, la tua onestà. Hai insegnato tanto a tutti. Ci hai educato alla politica, alla legalità, alla questione morale, ai temi fondamentali della politica. Spero un giorno di incontrarti di nuovo, magari insieme ad altre persone care per stare ancora insieme, per capire se alla fine era giusto così. Ti abbraccio maestro”.