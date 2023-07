“Ai miei tempi non era così”: all'Aquila si ride con Battista

L'AQUILA. È sold out “Ai miei tempi non era così” di e con Maurizio Battista, che questa sera alle 21,30, sulla Scalinata San Bernardino all’Aquila aprirà con un’esplosione di comicità, presentata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, la nuova settimana di eventi di I Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva del Comune. "Preparatevi - scherza - avvertite i familiari, la serata sarà lunga e piena di sorprese".

"Per noi essere qui - sottolinea - è mostrarsi vicini anche alle sofferenze, come le ferite del sisma: un vero comico deve aver sofferto, se un comico non ha sofferto è un mezzo comico. E come si fa a soffrire? Si deve vivere e io la sofferenza la conosco bene e la racconto durante le mie serate". Battista ribadisce che "è un onore essere qui e ci tengo ad abbracciare tutta la comunità".

In scena porta lo spettacolo 'Ai miei tempi non era così…', dalle premesse originali: siamo veramente sicuri che il passato coincida con l'idea di "vecchio" e il presente con l'idea di un "nuovo" che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?… E chi l'ha detto che la felicità consista in un accumulo di "effetti speciali" o non piuttosto, com'era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci "speciali".

Tra queste e altre domande, si muove il comico, in un precisissimo "slalom" per non urtare i paletti dell'ipocrisia e dell'ignoranza, issati dall'epoca attuale.