Allarme bocconi avvelenati, uccisi cani e gatti

PRATOLA PELIGNA. A Pratola Peligna torna l'allarme per i bocconi avvelenati. Alcuni residenti, in via Piave, hanno segnalato nei giorni scorsi la presenza di carcasse di cani e gatti, allertando la guardia rurale ausiliare dell'Abruzzo che, a sua volta, ha segnalato il caso alla Asl per i successivi accertamenti. Secondo i residenti della zona, i bocconi avvelenati sarebbero stati preparati con prosciutto e stricnina, un mix che si è rilevato fatale per alcuni animali. «Sono fatti gravi che dimostrano tutta l'inciviltà e la malvagità di certe persone, alle quali rimane solo da vergognarsi per questi episodi raccapriccianti. Speriamo che queste persone vengano presto identificate e denunciate all'autorità giudiziaria affinché si ponga fine a questo triste fenomeno», commentano i residenti di via Piave. Lo scorso febbraio altre carcasse erano state rinvenute a Introdacqua, tra via Di Rienzo, viale Tripoli e via Aldo Moro, dove era morto un gatto sempre a causa di un boccone avvelenato.