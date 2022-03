Ambulante muore nello schianto in auto: era da poco papà 

CELANO. Cordoglio unanime nella Marsica per la scomparsa dell’ambulante Giuseppe Pugliese, morto martedì sera in un incidente stradale. Il 36enne, sposato da 4 anni, era da poco diventato papà. Fin da quando era adolescente, due volte a settimana partiva da Cerignola, nel Foggiano e arrivava nella Marsica per vendere frutta e verdura. Prodotti ai quali ormai i marsicani si erano abituati tanto che a Celano, come a Luco dei Marsi, a Paterno di Avezzano o a Gioia dei Marsi, aspettavano il suo arrivo per fare rifornimento di arance, pesche o pomodori, a seconda della stagione.

I più affezionati clienti lo conoscevano da anni e per questo, quando ieri mattina si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa, in tanti hanno ricordato la sua disponibilità e la sua allegria.

L'incidente è avvenuto dopo le 22 di martedì quando Pugliese, che era in auto insieme al papà Piero, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantato lungo la ex strada statale 16 nel tratto compreso tra Cerignola e la vicina Canosa di Puglia. Il padre ha riportato delle ferite a causa dell’impatto ed è stato ricoverato in ospedale. (e.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA