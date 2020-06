Bomba d'acqua, automobilista bloccato nel sottopasso allagato

AVEZZANO. Entra con l'auto nel sottopasso di via Pagani allagato e resta bloccato. La bomba d'acqua che si è abbattuta questa notte sulla Marsica e sull'intero Abruzzo ha creato disagi alla viabilità. Il semaforo rosso acceso sul sottopasso di via Pagani non ha bloccato gli automobilisti. Nelle prime ore del mattino, infatti, un'auto è rimasta ferma nel sottopasso con l'acqua fino ai finestrini. Non è la prima volta che accadono episodi simili e nonostante il semaforo rosso che vieta l'ngresso sono tanti quelli che cercano di transitare e poi rimangono bloccati.

