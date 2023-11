Da Pietro Castellitto a Micaela Ramazzotti: tutti i premiati del Festival / FOTOGALLERY

SULMONA. Cala il sipario sulla 41esima edizione del Sulmona International Film Festival andata in scena al cinema Pacifico dall’8 all’11 novembre e promossa da Sulmonacinema Aps. Guidati dal presidente Marco Maiorano e dal direttore artistico del Festival, Carlo Liberatore, ci sono stati quattro giorni di cortometraggi italiani e internazionali, di animazioni, di documentari, di lungometraggi e di talk aperti al pubblico che ha preso parte all’evento.

Sono stati 48 i lavori proiettati - alcuni dei quali inediti, selezionati tra più di 1.200 candidati - provenienti da 18 Paesi; tanti gli ospiti che hanno partecipato alla manifestazione e che hanno dialogato in sala con il giornalista e critico cinematografico Davide Stanzione, come tanti sono i momenti da ricordare di un’edizione che ha ospitato Pietro Castellitto e Micaela Ramazzotti, premiati con l’“Ovidio d’argento” in quanto eccellenza del futuro del cinema italiano.

I protagonisti del Sulmona Film Festival

I lavori sono stati giudicati da una giuria d’eccezione guidata dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e composta da Isabella Aguilar, Federico Gironi e Gaia Sidoni. L’ultima giornata, quella delle premiazioni, ha visto anche la partecipazione della cantante sulmonese Nicole Tuzii che ha eseguito un medley di alcuni brani da lei riarrangiati in chiave acustica. Il secondo talk della 41esima edizione del SIFF, svoltosi sabato 11 novembre, ha visto la partecipazione dell’attrice e regista Micaela Ramazzotti intervistata dal giornalista e critico cinematografico Francesco Alò. L’occasione è stata utile per discutere di “Felicità”, esordio dietro alla macchina da presa dell’artista romana.

“Siamo enormemente soddisfatti – commenta il direttore artistico del SIFF, Carlo Liberatore - un festival che ci ha dato la possibilità di approfondire e rileggere la contemporaneità attraverso la lente del giovane cinema internazionale. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle forme sempre nuove dei giovani autori di domani”. Alle parole di Liberatore fanno eco quelle di Marco Maiorano, presidente di Sulmonacinema Aps, che afferma: “Si è chiusa un'edizione tra le più ‘felici’ degli ultimi anni. Il festival 2023 infatti si è rinnovato nelle collaborazioni, nei progetti, nei contenuti e nella complessiva offerta culturale. Grazie a un lavoro costante che portiamo avanti da anni stiamo costruendo le basi per la crescita e l'ulteriore radicamento della manifestazione nel tessuto culturale locale. Studenti di Sulmona, allievi di scuole di cinema abruzzesi, addetti ai lavori e appassionati cinefili hanno portato splendida vitalità nella sala del Pacifico. Ora occorre soltanto un maggiore sostegno da parte delle Istituzioni che, a nostro parere, devono credere di più nella potenza del cinema e della cultura per il miglioramento della società”.

L’edizione 2023 ha visto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il Patrocinio della Provincia dell'Aquila, il Patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, il Patrocinio e contributo della Città di Sulmona, oltre al contributo del Ministero della Cultura.

TUTTI I PREMIATI

BEST INTERNATIONAL SHORT FILM

SHADOW BROTHER SUNDAY di Alden Ehrenreich – STATI UNITI

Per l’ampia dose di ironia e dramma, che consente al cortometraggio di valorizzare al meglio le prove d’attore di una manciata di straordinari interpreti. Un sorprendente esordio dietro la macchina da presa per l’attore statunitense Alden Ehrenreich, che dà l’idea di ispirarsi a Paul Thomas Anderson, al suo uso del 35mm e alle musiche di “Ubriaco d’amore” e che, pur rifacendosi a chiare lettere alla lezione di uno dei maestri del cinema americano contemporaneo, non sembra mai ricorrere ad alcun citazionismo di maniera. Una regia semplicissima, minuscola e dunque poderosa, al contempo inebriante e sconsolante.

BEST NATIONAL SHORT FILM - Ex aequo

SCIARABALLA di Mino Capuano

BLACK EYED DOG di Alessandro Cino Zolfanelli

SCIARABALLA di Mino Capuano

Un cortometraggio che sa quando lasciare, sa quando perdere, sa benissimo che una storia non si racconta in una scena, bensì attraverso addizioni e sottrazioni, scegliendo bene quando mollare e come narrare. Una regia sensibile e attenta, che fa emergere una poetica sgrammaticata e arruffata, ma chiamata efficacemente a colmare un vuoto.

BLACK EYED DOG di Alessandro Cino Zolfanelli

Un'opera con un’impronta di grande sensibilità, che con molto poco è in grado di costruire una notevole tensione a livello stilistico, a partire da una produzione in stop-motion non certo agevole, chiamata a sobbarcarsi un impegno gravoso dal punto di vista economico e realizzativo.

BEST DOCUMENTARY SHORT FILM

JACK AND SAM by Jordan Matthew Horowitz (Stati Uniti)

BEST ANIMATED SHORT FILM:

ROSEMARY A.D. (AFTER DAD) di Ethan Barrett – STATI UNITI

BEST ENVIRONMENTAL SHORT FILM

DONDE LOS NIÑOS NO SUEÑAN di Stefano Sbrulli

BEST ABRUZZO SHORT FILM

HAPPY NEW YEAR, JIM di Andrea Gatopoulos

BEST DIRECTING

Guilherme Daniel for APPLAUSE (Portogallo)

BEST ACTRESS - Ex aequo

Afsaneh Dehrouyeh for YELLOW

Kendra Sow for PLEASE HOLD THE LINE

BEST ACTOR

VINCENZO NEMOLATO per il cortometraggio THE DELAY di Mattia Napoli

BEST SCREENPLAY

DEAD CAT by Annie-Claude Caron & Danick Audet (Canada)

BEST CINEMATOGRAPHY

Ben Mullen for SHADOW BORTHER SUNDAY

BEST EDITING

Russell Beeden for THE ONE NOTE MAN

BEST SOUNDTRACK - Premi Gabrielle Lucantonio

Fernando Velázquez for THE LAST CALL

SIFF STUDENTI AWARD

THE ONE NOTE MAN di George C. Siougas

SIFF KIDS AWARD

MUSHKA by Andreas Deja (Stati Uniti)

BEST MUSIC VIDEO