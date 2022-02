Da Sanremo all'Abruzzo, Blanco in concerto all'Aquila

L'AQUILA. La vittoria del Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood con la canzone “Brividi”, spinge Blanco a rivedere la sua agenda con gli appuntamenti dei prossimi mesi, anche in virtù della partecipazione all’Eurovision Song Contest ancora in coppia con l’amico Alessandro.

Inoltre, tra le nuove date estive annunciate all’indomani della rassegna canora all’Ariston c’è anche una tappa in Abruzzo, all’Aquila, il 17 luglio, in occasione dell’edizione 2022 del Pinewood Festival, appuntamento che si conferma come riferimento importante nel panorama indie-pop. Blanco chiuderà la tre giorni del festival all'Aquila, ma non sarà accompagnato da Mahmood.

