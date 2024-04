Doppia festa per il ciclismo giovanile a Pratola Peligna e Roccacasale

ABRUZZO. 289 giovani ciclisti, lo scorso fine settimana, hanno partecipato alle gare nazionali organizzate da Pavind Bike Team. Sabato 13 aprile, a Pratola Peligna, 96 concorrenti hanno corso Short-Track e Gimkana per le categorie Giovanissimi e Promozionali (5-12 anni) nel 3° Memorial "Fernando Ranalli".

Domenica 14, a Roccacasale, 190 giovani atleti sono stati protagonisti del 4° Memorial "Teodora e Ludovico", seconda tappa del Gran Prix Centro Italia MTB Giovanile, prima gara organizzata da Pavind Bike Team a livello nazionale. Al termine della gara si è svolto il giro promozionale riservato alla categoria Giovanissimi G6. È stata la prima gara a livello nazionale organizzata dalla Pavind Bike Team.

Il presidente della Pavind Bike Team Giovanni Salerno esprime soddisfazione per la riuscita dell'evento e in una nota afferma che "C’è stato spazio per mandare un messaggio importante contro la violenza di genere con un gesto simbolico: sono stati distribuiti ad atleti e team dei nastrini rossi da attaccare alle tute. Sono arrivate società da mezza Italia e abbiamo registrato presenze da Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Abbiamo ricevuto complimenti dai direttori sportivi delle società extraregionali. Sono contento che Pavind Bike Team abbia superato questo esordio a livello nazionale. È stata una doppia giornata molto avvincente: un motivo per incentivare i ragazzi del nostro territorio a praticare a livello importante il ciclismo agonistico. Un ringraziamento particolare alle amministrazioni comunali di Roccacasale e Pratola Peligna, perché ci hanno fornito le aree da destinare alle attività delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”.