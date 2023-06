Esemplare di Orso Marsicano avvistato nella Valle dell'Aterno

ABRUZZO. Uno degli esemplari di orso marsicano presenti nel Parco Sirente Velino è stato avvistato da diversi cittadini nella Valle dell’Aterno, in zone non consuete. "Gli spostamenti dell'animale sono costantemente monitorati dalle Guardie del Parco regionale e dai Carabinieri Forestali. Le raccomandazioni all'indirizzo della popolazione e dei visitatori - come illustrato in diverse comunicazioni e in un volantino distribuito agli abitanti circa un mese fa - sono le seguenti:

-Non dare cibo all'orso e rendere inaccessibili le fonti alimentari che lo fanno avvicinare alle abitazioni;

-Ricoverare gli animali di compagnia e d'allevamento in stalle in muratura e con porte in metallo o in terreni dotati di recinzione elettrificata;

-Non avvicinarsi all'orso a piedi o con l'auto per fotografarlo o inseguirlo;

-Osservare scrupolosamente le eventuali ordinanze emanate dal sindaco;

-Segnalare ogni presenza di orso alle autorità competenti: all’amministrazione comunale; ai Carabinieri forestali al 1515 o al Parco regionale Sirente Velino, al numero 0862/9166".



Inoltre, sottolinea il Presidente del Parco regionale Sirente Velino, Francesco D'Amore: "Gli esemplari che frequentano il Parco sono orsi non confidenti ed è importante che restino tali, per salvaguardare l'equilibrio uomo-natura che in questi anni si è creato nel Parco, grazie ad una oculata gestione del territorio ed al senso di responsabilità dimostrato da chi lo abita. Torno a raccomandare a chiunque dovesse avvistare il plantigrado di non diffondere informazioni circa la zona dell'avvistamento, così da scongiurare eventuali rischi per la sicurezza dell'uomo e dell'animale. Non postare foto e video in cui sia riconoscibile il luogo dell’avvistamento. Segnalare, invece, ogni avvistamento alle autorità competenti: Carabinieri Forestali, Parco e Sindaco, ricordando sempre di non avvicinarsi all'animale”.