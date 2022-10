"Europa sotto casa" arriva in piazza Duomo

L'AQUILA. Dopo Teramo e Chieti, fa tappa anche all'Aquila la manifestazione L'Europa sotto casa, manifestazione organizzata dalla Regione per favorire l'accesso al mondo dell'occupazione.

Domani il villaggio itinerante del lavoro sarà in piazza Duomo per la terza delle quattro giornate dedicate all’orientamento, alla formazione professionale e al lavoro. L'obiettivo è promuovere le politiche attive contro la disoccupazione che la Regione Abruzzo, per mezzo del Fondo Sociale Europeo, intende attuare per favorire processi occupazionali e agevolare la partecipazione dei potenziali destinatari al mercato del lavoro.

La manifestazione si rivolge a tutti i cittadini disoccupati o inoccupati alla ricerca di un lavoro, di una ricollocazione o riqualificazione professionale perché fuoriusciti dal mercato del lavoro.

Al centro della tappa aquilana ci sarà il tema dell'inclusione lavorativa delle fasce più deboli. Creare le condizioni di parità di accesso al mondo del lavoro è la sfida che l'Unione europea e l'Italia si sono date in ragione soprattutto della nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027. Ma per intraprendere questa nuova strada è necessario capire anche a che punto è l'inclusione lavorativa in Abruzzo, che negli ultimi anni ha fatto registrare un'importante accelerazione con progetti mirati e soprattutto con la collaborazione continua e strategica tra le associazioni del Terzo settore e le istituzioni regionali.

Incontri e workshop partono dalla mattina, alle 9,30, fino a tutto il pomeriggio. Alle 11,30 è previsto il convegno aperto dall'assessore regionale Pietro Quaresimale.

Ultima tappa della manifestazione itinerante è quella del 28 ottobre a Pescara.