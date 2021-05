Grifone morto, sospetto avvelenamento / VIDEO

L'AQUILA. I carabinieri forestali hanno avviato gli accertamenti per scoprire le cause della morte di uno splendido esemplare di grifone. Si tratta di una specie protetta reintrodotta in Abruzzo negli anni '90.

L'esemplare è stato trovato morto nei pressi della pineta di Roio nell'Aquilano, ha un'apertura alare di circa 2,70 metri, non presenta segni di ferite. I militari non escludono che sia rimasto vittima di un avvelenamento. La carcassa è stata inviata nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per essere sottoposta a tutti gli accertamenti.

E' stato un video di Rete 8 a consentire ai carabinieri forestali di risalire al luogo dove la carcassa era stata avvistata e a recuperarla in collaborazione con Livio Giammaria dei servizi veterinari della Asl.

