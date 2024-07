Insegnante annega in mare in vacanza in Sicilia

PESCASSEROLI. Insegnante di Pescasseroli muore in vacanza in Sicilia. Biancamaria Cocuzzi aveva 62 anni. Era andata a Milazzo da un'amica: si è tuffata in mare nonostante le acque agitate ed è annegata.

Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianeze del bagnante che aveva lanciato l’allarme e degli altri che si trovavano in spiaggia. La notizia si è diffusa anche a Pescasseroli dove la 62enne tornava in diversi momenti dell’anno.

Biancamaria Cocuzzi si era trasferita a Roma negli anni Ottanta dove lavorava come insegnante di scuola primaria . A ricordarla è il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari, che è anche parente della donna.

I funerali saranno celebrati a Roma, mentre la salma riposerà nel cimitero di Pescasseroli.

