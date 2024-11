L’Aquila balla per l’inclusione con il Flash Mob Special Olympics

L'AQUILA. Una giornata indimenticabile, ricca di emozioni, energia e partecipazione: così si può descrivere il Flash Mob Special Olympics che si è svolto il 23 novembre al Centro Commerciale L’Aquilone. L’evento, organizzato per celebrare con gioia e movimento la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, ha unito atleti, amici, sostenitori e cittadini in una danza collettiva sulle note di “L’Ombelico del Mondo” di Jovanotti, simbolo di diversità, unione e inclusione sociale.

La scelta del brano non è stata casuale: “L’Ombelico del Mondo” è anche un inno alla centralità dei prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, che si terranno per la prima volta in Italia, a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. L’Aquila ha voluto celebrare questo importante appuntamento rendendo omaggio a due atleti aquilani, Agnese Rocchi e Christian Dervishi, che rappresenteranno la città nelle gare di fondo dei Giochi. Per loro è stata preparata una speciale torta celebrativa, accompagnata dall’augurio di buona fortuna da parte di tutti i presenti.

Protagonisti assoluti del Flash Mob sono stati gli Atleti Special Olympics Team L’Aquila, che con la loro passione e impegno hanno regalato momenti di gioia e riflessione, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo per abbattere barriere e pregiudizi.

Un grande ringraziamento va al Centro Commerciale L’Aquilone, che ha ospitato e sostenuto l’evento con entusiasmo, confermandosi attento alle tematiche sociali e promotore di iniziative volte all’inclusione. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà locali, tra cui il Lions Club L’Aquila, Kiwanis Club L’Aquila, Panathlon Club L’Aquila, Rotary Club L’Aquila, Rotary Club Gran Sasso d’Italia, Serra Club L’Aquila, CSAIn Abruzzo e Associazione Enforma, che hanno condiviso l’obiettivo di celebrare la diversità e l’unicità di ogni individuo.

L’evento, inserito nell’iniziativa “L’Aquila cresce con lo sport”, voluta dall’assessore Vito Colonna e promossa dal Comune di L’Aquila, si è confermato un successo, coinvolgendo numerosi spettatori in un messaggio collettivo di speranza e unità. La danza, guidata da una coreografia coinvolgente, è stata il mezzo per trasmettere l’importanza di superare ogni forma di stigma, riconoscendo e celebrando le differenze come una ricchezza.

Il Flash Mob di Special Olympics Italia, che ogni anno si svolge per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, torna a ricordarci quanto l’inclusione e la gioia siano valori centrali della nostra società. Special Olympics Italia ringrazia tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile questa giornata straordinaria e invita tutti a continuare a sostenere il cammino verso un mondo più inclusivo e solidale.

