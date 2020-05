La neve d'estate imbianca Campo Imperatore

L'AQUILA. Si può chiamare la "nevicata d'estate" anche se è stata leggera e in alta quota (2.100 mt) e accompagnata dal venti fino a 100 km/h . Sorpresa questa mattina a Campo Imperatore, sotto il Gran Sasso, quando anche da lontano si è vista la neve che si è posata nella notte nel versante accanto al rifugio e all'Osservatorio. Come si vede nella foto scattata da una delle web cam sul Gran Sasso, si è trattato solo di una spolverata che comunque ha destato meraviglia solo per il fatto che è avvenuta alla fine di maggio.

Alle 9,29 la temperatura registrata dalla stazione dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo/campoimperatore/campoimp eratore.htm ) era - 0.3 °C, con vento a 24 km/h e temperatura percepita -6.2 °C . Al Rifugio Franchetti, quota 2.433, la minima registrata è stata -2.

Secondo i meteorologici di 3BMeto l'Abruzzo come tutto il medio versante adriatico continua a trovarsi nella via di mezzo tra un campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centro-occidentale e l'afflusso di aria più fresca e instabile proveniente dai Balcani. Variabilità è prevista fino a, domani, giovedì, con ampie schiarite alternate al passaggio di annuvolamenti, con la possibilità per occasionali sporadici rovesci in Appennino e sull'Abruzzo meridionale. Temperature più fresche rispetto alla scorsa settimana ma comunque sempre miti nelle ore centrali del giorno.

Tra venerdì e sabato è invece atteso un impulso instabile più organizzato con qualche rovescio o temporale in più specie sull'Abruzzo interno, dove non sono esclusi fenomeni anche intensi; precipitazioni scarse o assenti invece sulle coste con spazio per maggiori aperture.