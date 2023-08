La Pausini in Abruzzo, sui social diventa subito testimonial (gratis) dell'estate

GIOIA DEI MARSI . Una delle cantautrici più conosciute d’Italia, tra l’altro con un solido seguito di fan anche all’estero, posta una foto da Gioia dei Marsi e i suoi ammiratori impazziscono sui social. Poi, la cantante viene ripresa in una foto a Pescasseroli, nel ristorante Duca degli Abruzzi, e anche in questo caso la condivisione viaggia a mille. Così, sia pure indirettamente, l'Abruzzo si ritrova gratis sui social una testimonial d'eccellenza sull'estate.

Laura Pausini con la famiglia Di Girolamo a Pescasseroli (foto da fb Assunta Di Girolamo)

La tappa a Gioia dei Marsi risale a domenica sera quando l’artista, famosa in tutta Europa e in America latina, ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un tramonto che in molti hanno riconosciuto. Si trattava infatti del borgo di Gioia Vecchio che ha conquistato la Pausini. Nel giro di poche ore il suo post ha fatto il giro dei social mandando in estasi i suoi numerois seguaci.

In questi giorni la cantante, che tra l’altro quest’anno ha festeggiato i suoi trent’anni di carriera, si trova proprio in Abruzzo e precisamente nella zona tra Gioia dei Marsi e Pescasseroli. Il primo cittadino di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, ha voluto cogliere l’occasione per invitarla ufficialmente a visitare il paese.

Laura Pausioni è stata anche a Pescasseroli, in questi giorni stracolma di turisti. E anche in questo caso la cantante non poteva passare inosservata. La foto che la vede insieme alla famiglia Di Girolamo del ristorante Duca degli Abruzzi è stata subito condivisa dai fan.

