Motorally, arriva il "no" del Parco, esultano gli ambientalisti

GIOIA DEI MARSI - L'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha rilasciato parere negativo nel procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale del motorally nazionale proposto per il 29 e 30 aprile con 150-200 piloti nella Zona Speciale di Conservazione "Parco d'Abruzzo".

Le associazioni Salviamo l'Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU e ALTURA avevano lanciato l'allarme sull'iniziativa per i rischi di investimento della fauna selvatica e per il disturbo che avrebbe causato agli orsi e all'attività riproduttiva degli uccelli. Pertanto le associazioni "accolgono con favore la presa di posizione dell'Ente Parco in vista della decisione finale che è di competenza del Comitato VIA della Regione Abruzzo confidando che anche questo confermi il diniego ad un evento incompatibile con la tutela del patrimonio naturalistico del territorio protetto".