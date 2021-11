Raid nella notte: l'orso fa irruzione sul terrazzo di casa, lui si lancia giù

BALSORANO. Si getta dal terrazzo, spaventato da un orso marsicano, e rimane ferito. È accaduto nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel Comune di Pescosolido (Frosinone) al confine con la Marsica, dove una famiglia si è ritrovata con il plantigrado sul terrazzo di casa, anche lui intrappolato e impaurito dalla situazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’Ente parco nei prossimi giorni potrebbe inviare degli esperti per eseguire un sopralluogo. Dal racconto della coppia, emergerebbe una situazione di grande spavento e disagio da parte dello stesso animale, trovatosi in una situazione inaspettata che ha provocato una reazione estrema finalizzata alla fuga. Protagonisti della vicenda Claudio Parravano e la moglie Annalisa Castagna. La coppia, in piena notte, sentendo dei rumori provenire dall’esterno, hanno pensato a un ladro e sono usciti per controllare, trovandosi davanti l’orso.

«Intorno a mezzanotte e mezza», racconta la donna, «sentendo dei rumori provenienti dal terrazzo della camera da letto al primo piano, incauti e incoscienti, pensando a qualche malintenzionato, siamo usciti con le luci dei telefonini. Ho urlato: chi c’è lì? E per tutta risposta l’orso mi ha emesso un rumore minaccioso cercando di raggiungermi con una zampata. Sono riuscita a contare tutti i denti che aveva in bocca e con un salto all’indietro sono rientrata dalla portafinestra. Mio marito, che si trovava nell’angolo, sentendosi braccato dall’orso, che aveva scavalcato la ringhiera, si è visto costretto a buttarsi, fortunatamente dal lato basso di tre metri».

