Un solo albergo abruzzese nella guida Michelin

Uno solo albergo abruzzese nella guida Michelin. Una Chiave Michelin assegnata a Sextantio Albergo Diffuso di Santo Stefano di Sessanio, unico nella regione Abruzzo. Sextantio Albergo Diffuso ha conquistato “Una Chiave Michelin”. Il 7 maggio 2024 la Guida Michelin ha svelato i nuovi riconoscimenti: Una, Due e Tre Chiavi per gli hotel più straordinari del nostro Paese. La presenza di un solo albergo abruzzese nella classifica Michelin è un dato che fa riflettere sulla situazione del turismo nella nostra regione.

La Guida Michelin comprende oltre 5mila alberghi in tutto il mondo e nessuno di questi è un mero rifugio per la notte. Si tratta di luoghi che contribuiscono in modo significativo all’esperienza del viaggio, ognuno dei quali è stato esaminato e giudicato eccellente nei cinque criteri usati per la selezione alberghiera: eccellenza nell’architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova e coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.

Frutto di valutazioni da parte degli ispettori, le Chiavi Michelin rappresentano le punte di diamante della nostra selezione. Come le Stelle Michelin per i ristoranti, le Chiavi Michelin individuano l’eccellenza nell’esperienza alberghiera.

La selezione di hotel della Guida Michelin 2024 in Italia comprende 8 hotel Tre Chiavi, 31 hotel Due Chiavi e 107 hotel Una Chiave.

Fra le 107 strutture con Una Chiave Michelin c'è quindi anche Sextantio Albergo Diffuso a Santo Stefano di Sessanio quattro anni dopo l’aggiornamento completo . L'Hotel Sextantio si trova nell'antico borgo abruzzese ai confini del Parco Nazionale del Gran Sasso, alle pendici dell'Appennino. L'hotel nasce come progetto culturale ed occupa diversi edifici del centro storico in un luogo di straordinaria bellezza con paesaggi mozzafiato. Gli interni completamente rinnovati, hanno conservato il patrimonio architettonico della struttura originale riportandola al suo antico splendore.

Le aree comuni, dopo il recupero conservativo, sono state arredate nello stile tradizionale dell’arte povera della montagna abruzzese, con mobili autentici e tessuti pregiati. Le 29 camere, anch'esse decorate con stucchi e mobili d'epoca, offrono un'atmosfera classica e moderni comfort che si combinano perfettamente, senza interferire con la decorazione d'epoca. Tutte le camere sono dotate di camino a legna e riscaldamento diffuso a pavimento e moderni bagni in marmo con vasca e doccia. A disposizione degli ospiti una piccola cantina dove viene servita la colazione ed un ristorante con autentica cucina abruzzese a base di prodotti locali freschi.