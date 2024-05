A scuola per diventare professionisti della moda

PESCARA. Quando parliamo di moda l'Italia è da sempre leader indiscusso a livello mondiale. Ma, per rimanere sul podio ed essere competitivi sui mercati internazionali bisogna puntare sulla formazione ed aggiornarsi continuamente.

Va in questo senso il progetto di formazione per giovani professionisti della moda in Abruzzo che vede collaborare la Pattern Group, 11 aziende italiane e l'Ipsias (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) 'Di Marzio - Michetti' di Pescara.

La Pattern Group è presente in Abruzzo con Dyloan Bond Factory, l'azienda che fornirà tutoraggio professionale e moderni macchinari agli studenti pescaresi affinché sviluppino competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il ceo del Gruppo Luca Sburlati spiega: "Con l'acquisizione di Dylon Bond Factory abbiamo messo piede in una regione importante nell'ecosistema della moda, l'Abruzzo. Però, qui come altrove, tra non molto, per via dei fisiologici pensionamenti e della mancanza di sostituti professionalmente preparati, rischiamo di avere un buco. Dobbiamo assolutamente evitare il gap generazionale. Attraverso la partnership con questo prestigioso istituto e con le nostre Academy formeremo i professionisti dei prossimi anni".

La dirigente dell'Ispias di via Arapietra Maria Antonella Ascani ricorda che nello stabilimento della Dyloan Bond Factory sono state realizzate le divise con le quali le nazionali francesi sfileranno alle prossime Olimpiadi di Parigi e che "gli studenti saranno adeguatamente formati, delle aziende potranno attingere in un mercato pronto e gli insegnanti vedranno crescere le loro competenze".