Ancora caldo estremo in Abruzzo, sfiorati i 41 gradi

PESCARA. Ancora caldo estremo in Abruzzo. Pescara, per la settima giornata consecutiva, è una delle città italiane con il bollino rosso del ministero della Salute. Anche per domani e sabato nel capoluogo adriatico è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. In provincia, a Castiglione a Casauria, stando alle rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, la temperatura ha raggiunto i 40,6 gradi.

Seguono Bussi sul Tirino, sempre nel Pescarese, con 39,1 gradi, Tollo, nel Chietino, con 38,3, e Popoli, nel Pescarese, 37,8 gradi. Temperature oltre i 30 gradi anche nelle località ad oltre mille metri di altitudine. Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile definisce "basso" il rischio incendi in tutte le province. Nel frattempo il territorio deve fare i conti anche con l'emergenza idrica: ovunque si registrano chiusure o riduzioni programmate dell'erogazione e disagi per gli utenti.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org parlano di "condizioni generali di cielo prevalentemente sereno al mattino con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici: non si escludono addensamenti consistenti sul massiccio della Majella, con possibili rovesci sparsi, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Le temperature continueranno a risultare particolarmente elevate sulle zone interne, in particolare nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con punte massime localmente superiori ai +38°C/+40°C. Valori massimi compresi tra i +32°C e i +35°C lungo la fascia costiera con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso. Poche novità nella giornata di venerdì".

