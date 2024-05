Arrivano i RiderDays, e sul Centro in regalo L'Abruzzo in moto / VIDEO-PROMO

PESCARA. Si alza il sipario sui RiderDays, tre giorni dedicati al mondo della moto e a tutto ciò che si può fare e vedere in Abruzzo alla guida delle due ruote a motore. Alle 18,30 l'inaugurazione al porto turistico con la manifestazione a ingresso gratuito che va avanti fino a domenica 26. Si tratta del 1° Motoraduno “RiderDays”, organizzato dall’associazione di promozione “Terramatria”, in collaborazione con la Regione e le Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia. E in occasione dei RiderDays il Centro sabato 25 è in edicola con la guida L'Abruzzo in moto, 68 pagine con all'interno 9 itinerari per visitare l'Abruzzo in moto.

VIDEO-PROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video L'Abruzzo in moto: gratis la guida su Il Centro Sabato 25 maggio in edicola gli itinerari per visitare l'Abruzzo in occasione dei Rider days al porto turistico

Nel corso dell’evento al Marina, i partecipanti possono partecipare a tour organizzati alla scoperta di paesaggi mozzafiato dell’entroterra: un weekend in cui scoprire scenari unici e panorami mozzafiato della regione verde d’Europa.