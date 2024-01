Assegnati i Premi FISR, Pattinaggio protagonista

PESCARA. Una serata all’insegna del pattinaggio e delle discipline rotellistiche, quella andata in scena stasera all’Aurum di Pescara. La prestigiosa sala D’Annunzio ha ospitato i Premi Regionali 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Una vera festa dedicata al mondo delle rotelle, promossa dal Comitato FISR Abruzzo, che ha coinvolto tantissimi appassionati, famiglie e i veri protagonisti della manifestazione, gli atleti e le società che nell’arco della scorsa stagione hanno ottenuto straordinari risultati in ambito mondiale, nazionale e regionale.

Tante le autorità che hanno partecipato all’evento per tributare il giusto riconoscimento ai migliori atleti abruzzesi. “Oggi festeggiamo lo sport - ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci - Dobbiamo ringraziare il presidente della federazione mondiale e di quella italiana, Sabatino Aracu, per il grande lavoro fatto nel corso degli anni. Un lavoro che ha portato a risultati sportivi importantissimi per la nostra regione e per Pescara, che saranno entrambe protagoniste, con altre città abruzzesi, dei prossimi World Skate Games Italia 2024 di settembre.

Ma questa di oggi - ha sottolineato Masci - è anche una festa dedicata alle famiglie, qui numerose. Dietro uno sportivo che ottiene risultati c’è sempre una grande famiglia ”.

L’Abruzzo si conferma terra a vocazione rotellistica, con una grande tradizione e capacità di ospitare eventi di risonanza mondiale. I prossimi World Skate Games Italia 2024 vedranno infatti coinvolte diverse città della nostra regione. Un evento che fornirà all’Abruzzo una vetrina internazionale di grandissimo prestigio e che verrà presentato a Pescara, con la conferenza stampa di lunedì 5 febbraio.

I premi 2023 hanno visto tra gli altri, la partecipazione del presidente della Regione, Marco Marsilio, del presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, del presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, dell’Onorevole Guerino Testa. Tra gli atleti che nel corso del 2023 hanno ottenuto risultati straordinari in ambito europeo e mondiale, i riconoscimenti sono andati alla pescarese Asja Varani, campionessa mondiale ed europea del pattinaggio corsa, e per la stessa disciplina, Giulia Presti, campionessa europea e Leonardo De Angelis, vice campione del mondo. Premi attribuiti anche alle società che nel 2023 hanno organizzato eventi federali di portata nazionale.

I premiati 2023

SOCIETA' CAMPIONE REGIONALE

NELLA DISCIPLINA DELLA CORSA

A.S.D. ROLLING PATTINATORI D. BOSICA DI MARTINSICURO - CAMPIONE REGIONALE PISTA E STRADA

NELLA DISCIPLINA DELL’ARTISTICO

A.S.D. ROLLER CLUB NEW ERA - CAMPIONE REGIONALE SPECIALITA’ INDIVIDUALE E COPPIE

A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO FRANCAVILLA - CAMPIONE REGIONALE SPECIALITA’ GRUPPI

A.S.D. APRUTINO TERAMO - CAMPIONE REGIONALE SOLO DANCE E SINCRONIZZATO