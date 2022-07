Attesi in 25mila per Ultimo, Pescara si prepara al maxi concerto

PESCARA. Ultimo fa tappa anche in Abruzzo. Domani sera il giovane cantautore romano si esibirà allo stadio Adriatico di Pescara. Sarà l’associazione della Misericordia di Pescara a gestire il servizio di assistenza durante il concerto. Ingente il dispiegamento di forze messo in campo: 100 volontari, con l’allestimento di due PMA-Posto Medico Avanzato, ovvero mini-ospedali da campo attrezzati al meglio per fronteggiare qualunque emergenza; 8 autoambulanze, con 10 infermieri professionisti e 3 medici. Numeri da grande evento.

“Per la Misericordia – spiega il governatore Cristina D’Angelo – è innanzitutto un onore essere stata individuata per la gestione di un’iniziativa che, secondo le previsioni, porterà allo stadio di Pescara ben 24.750 spettatori, numeri importanti che ci rendono l’idea della rilevanza stessa dello spettacolo, che arriva nel capoluogo adriatico con un rinvio di due anni causa Covid-19. È dunque facile immaginare il clima febbrile che ruota attorno all’evento stesso, che richiamerà già dalle prime ore del pomeriggio soprattutto un pubblico di giovanissimi, peraltro in un giorno ancora da bollino rosso per le alte temperature previste ancora per la giornata di domani. Condizione che ha imposto alla Misericordia di far ricorso a tutto il proprio know how relativo a iniziative simili, schierando sul campo tutto il personale disponibile, proprio per assicurare la massima capacità possibile di intervento e di risoluzione di qualunque problematica dovesse presentarsi".

"Complessivamente", spiega D'Angelo, "spalmeremo su tutto l’Adriatico-Cornacchia ben 100 unità di volontari, tutti adeguatamente formati, aggiornati e preparati ad affrontare qualunque pratica di soccorso, e per questo ci avvarremo anche della collaborazione, del supporto e ausilio dei volontari delle Misericordie vicine, come Scafa e Alanno, oltre che della Croce Rossa di Pescara e Spoltore. Ben 8 le autoambulanze che saranno dirottate sul posto, in grado di fronteggiare ogni situazione, dal malore per un eventuale colpo di calore, all’eccessivo caldo, a una rianimazione vera e propria. Dieci gli infermieri professionali mobilitati, da dislocare uno per ogni ambulanza, e due saranno delocalizzati nei due Posti Medici Avanzati che monteremo dentro lo Stadio, oltre a tre medici".

La scaletta «è un equilibrio tra i miei quattro album», ha detto Ultimo prima di iniziare il suo tour. Due ore di spettacolo puro in cui non mancherà “Vieni nel mio cuore”, brano «che per la prima volta ho scritto per un’occasione specifica: il live». In alcune tappe c’è stato il raddoppio, a causa dell’enorme richiesta di pubblico.e si esibirà nei suoi successi, regalandosi al pubblico, che attende di ascoltare le canzoni più amate. Ultimo proporrà anche i brani del suo quarto disco “Solo” (doppio platino), il primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, arrivato dopo “Colpa delle favole” (cinque volte platino), “Peter Pan” (cinque volte platino) e “Pianeti” (triplo platino). In scaletta brani come “Buongiorno vita”, “Il ballo delle incertezze”, “I tuoi particolari”, “Piccola stella”, “Supereroi”. Sarà di certo uno show ad alto impatto visivo. Una grande struttura a forma di “U” sovrasta il palco e si specchia simmetricamente sulla passerella che conduce al pubblico, illuminandosi in diversi momenti. Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati 108 punti laser a scansione, che creano scenografie tridimensionali. Ad arricchire ulteriormente il tutto saranno geyser a CO2, fiamme e sparkular, per un mix di luci ed effetti speciali davvero suggestivo.

Per quanto riguarda il parcheggio delle auto, la polizia municipale di Pescara consiglia queste aree dedicate: parcheggi di via del Tribunale, via Barbella, via della Bonifica, lungomare Cristoforo Colombo, la zona del Porto Turistico.