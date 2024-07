Auguri, Il Centro: sono 38 anni

PESCARA. Buon compleanno, Il Centro: sono 38 anni che esisti. Un periodo di quasi 8 lustri in cui l'Abruzzo ha attraversato fasi belle e fasi brutte, ma sempre con il nostro quotidiano a fare compagnia ai suoi lettori e ad affiancarli in questa lunga storia. Grazie dunque ai lettori e a tutti coloro che ci seguono ogni giorno, sia sulla carta in edicola sia sul digitale con IlCentro.it.

Il primo, storico direttore è stato Ugo Zatterin. C'era lui alla guida del giornale quando il 3 luglio 1986 (era un giovedì) uscì il primo numero con il famoso titolo "Dopo Craxi arriva Craxi". I tempi sono cambiati, ma Il Centro ha sempre cercato di adeguarsi alle esigenze dei lettori e di un mercato dell'editoria in continua evoluzione. Oltre alla dovuta riconoscenza agli editori, non può infine mancare un ricordo per i colleghi, i collaboratori e i fotografi che non ci sono più. Tanti auguri, Il Centro! 100 di questi giorni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA