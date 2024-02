Aumentano le iscrizioni nelle scuole cittadine, ma è scontro sull’accorpamento

PENNE. Numeri positivi ed entusiasmo per le scuole pennesi. Il 10 febbraio scorso si sono chiuse le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. I due istituti d’istruzione superiore, sia il liceo Luca da Penne-Mario dei Fiori che l’istituto tecnico Guglielmo Marconi, hanno ottenuto ottimi riscontri.

«Abbiamo totalizzato 96 iscritti e formeremo 5 classi per il corso mattutino. Raddoppieremo quasi gli studenti in uscita (57) e aumenteremo una classe rispetto all’anno in corso. Sono veramente molto soddisfatta », sottolinea la preside del Marconi, Angela Pizzi. Il Marconi di Penne dispone di 4 indirizzi di studio per i corsi mattutini – Amministrazione finanza e marketing; Turismo; Sistemi informativi aziendali; Costruzione ambiente e territori – e uno per il serale: Amministrazione finanza e marketing. «Abbiamo tanti ragazzi che sono tornati anche dal versante teramano ed ora attendiamo con fiducia la conclusione delle iscrizioni (31 maggio) per il corso serale. Il prossimo settembre la famiglia del Marconi potrà contare su 460 studenti nei corsi mattutini più quelli del serale», conclude la dirigente. Numeri positivi anche per il liceo Luca da Penne-Mario dei Fiori, che può contare su 4 corsi di studio: liceo scientifico ordinario, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo scienze umane e liceo artistico.

«Abbiamo registrato un +30 rispetto agli iscritti dell’anno passato. Il prossimo anno avremo 95 nuovi studenti e, molto probabilmente, riusciremo a formare una classe in più dell’indirizzo scientifico», spiega la preside Eleonora Dell’Oso. «Sono soddisfatta anche della risposta a livello territoriale, tanti studenti di Loreto, ad esempio, hanno preferito venire nella nostra scuola anziché spostarsi a Montesilvano o Pescara. Siamo molto soddisfatti e di questo non posso che ringraziare i miei insegnanti ed i genitori dei ragazzi», concluso la preside. Anche per quanto riguarda gli istituti comprensivi Laura Ciulli Paratore e Mario Giardini i numeri dei nuovi iscritti non sono stati negativi: l’istituto Laura Ciulli Paratore, nel suo complesso, ha fatto registrare 47 nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, 48 alla primaria e 56 alla secondaria di primo grado.

Per la Giardini, i dati dovrebbero essere di una trentina di nuovi iscritti alla primaria e una quarantina alla secondaria di primo grado: 32 circa su Penne più quelli della sede distaccata di Farindola. Qualora dovesse andare in porto l’accorpamento stabilito dalla Regione Abruzzo, i due istituti comprensivi Mario Giardini e Laura Ciulli Paratore diventerebbero un unico grande istituto da circa mille studenti. Un accorpamento che, giocoforza, provocherebbe la rimodulazione di un solo dirigente scolastico e di un solo dsga di segreteria.