Blitz della polizia intorno all'area di risulta: controlli e sanzioni

PESCARA. Blitz della polizia, ieri sera, tra l'area di risulta, il terminal bus e gli adiacenti giardinetti pubblici, nella zona che si trova a ridosso di corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico e piazza Martiri Pennesi. I controlli si sono concentrati sulla prevenzione dei reati contro la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina. In azione gli uomini della questura, del reparto prevenzione crimine Abruzzo e della Polfer, con il contributo della polizia locale, del personale dell’ispettorato del lavoro e della Asl di Pescara.

Importanti anche le attività anti-droga, effettuate con l'ausilio delle unità cinofile della questura. Un uomo è stato trovato in possesso di hashish per uso personale e, pertanto, segnalato all’autorità amministrativa con il conseguente sequestro della sostanza stupefacente. Identificati 218 individui, di cui 37 con precedenti; diversi di loro sono stati accompagnati in questura per le procedure di identificazione. Controllati, poi, 74 veicoli. Non sono mancate, infine, sanzioni per violazioni al codice della strada.

In una nota, la polizia ricorda che nell'area di risulta "è già in atto il giornaliero pattugliamento svolto dalla squadra volante secondo il piano coordinato di controllo del territorio. Inoltre vengono settimanalmente disposti servizi straordinari di controllo del territorio con il prezioso contributo del reparto prevenzione crimine Abruzzo. La costante e visibile attività di vigilanza effettuata anche con l’impiego delle unità cinofile antidroga, estrinsecata attraverso procedure d’identificazione, ispezioni e perquisizioni di persone, mezzi di trasporto e bagagli, nonché posti di controllo, ha consentito e di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità".