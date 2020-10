Borghi, sentieri, musei, siti storici: il bello d'Abruzzo con il Fai

L’AQUILA. Alla scoperta delle bellezze d’Abruzzo con il Fai (Fondo ambiente italiano). Si comincia oggi e domani, poi il 24 e 25 ottobre. Borghi, musei, passeggiate, sentieri, palazzi e siti storici: tutto questo si può visitare grazie alla guida dei giovani del Fai nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Aperture straordinarie nelle quali viene "aperto" il patrimonio storico artistico locale nelle domeniche del fai dedicate quest'anno a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai scomparsa a luglio scorso.

A causa dell’emergenza coronavirus anche il Fai ha deciso di organizzarsi e di predisporre delle prenotazioni per le visite. È necessario quindi accedere al sito www.giornatefai.it, selezionare il luogo del cuore da visitare e prenotare il proprio posto. È fondamentale consultare il portale del Fai anche per sapere se ci sono possibili variazioni di orari o di giorni a causa del maltempo o di altri disagi. Chi partecipa non deve avere una temperatura corporea superiore a 37.5°, deve utilizzare la mascherina, il gel igienizzante che messo a disposizione durante il percorso e mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo dalle altre persone.

Le giornate Fai d'autunno, che si svolgono con il patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e la Regione Abruzzo, sono state scelte particolari località che permettono ai visitatori di tuffarsi in un contesto tutto da scoprire. Dal borgo di Buonanotte di Montebello sul Sangro il a Collelongo e Villavallelonga, E poi Prata d’Ansidonia, la città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. al cimitero monumentale di Ortona, le gole della Gran Giara, la "Liscia" di Santa Maria e la Croce e del Mulino, del Regesone e la via del Pane a Pennadomo, Tornareccio il borgo di San Vito e i luoghi dannunziani. Nella provincia dell'Aquila il borgo di Navelli, la faggeta di Lecce nei Marsi, Pacentro e il sentiero del cuore di Scanno. In provincia di Pescara le grotte di Praje. In provincia di Teramo la cattedrale di Santa Maria Assunta, i palazzi storici e la Riserva Calanchi ad Atri.

LE DONAZIONI

Le giornate Fai d’Autunno 2020 permettono ai visitatori non solo di godere della bellezza di alcune particolari dimore o borghi incontaminati, ma anche di “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione. In occasione del doppio appuntamento del week end tutti i visitatori possono sostenere il Fai con una donazione libera – del valore minimo di 3 euro – e anche iscriversi al Fai online oppure nelle tappe durante l’evento.



