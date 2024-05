Corsi dedicati alle guide turistiche e al turismo

PESCARA. Si concludono in questi giorni due corsi extracurriculari che hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Filippo De Cecco di Pescara. Due momenti, uno dedicato alla figura della Guida turistica e l’altro alla tendenza del Turismo sostenibile. Il laboratorio co-curricolare per le classi del triennio di accoglienza turistica dedicato alla Guida turistica è stato tenuto da Maria Domenica Fracassi, consulente specialistico nel settore turistico e guida turistica, mentre quello dedicato al Turismo sostenibile - per le stesse classi - è stato curato da Alessandro Ricci, giornalista, autore di guide dedicate al cicloturismo e accompagnatore cicloturistico. Docente Tutor, Ileana Della Morgia.



Lezioni, quindi, dedicate ai nuovi trend del turismo contemporaneo, alla professione della Guida turistica, alle nuove destinazioni di turismo esperienziale in Abruzzo e, ancora, all’ecoturismo, ai viaggiatori green, agli itinerari di turismo sostenibile in Abruzzo, alla costruzione di itinerari. Il corso si è svolto da aprile a maggio.



“Questo corso pionieristico mira a potenziare le conoscenze degli studenti dell'indirizzo turistico, focalizzandosi principalmente sul turismo sostenibile - commenta la dirigente Alessandra Di Pietro -. I corsisti sono guidati a comprendere il valore della sostenibilità e dell'ecologia, evidenziando l'importanza di trend emergenti come il turismo responsabile. Questa iniziativa, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, è parte di un percorso che mira a certificare la scuola come un centro di eccellenza per la tutela ambientale. Il territorio locale, ricco di biodiversità e attrazioni come la costa dei Trabocchi, è al centro dell'insegnamento. Gli studenti vengono istruiti su come valorizzare queste risorse nel contesto del turismo sostenibile, preparandoli per carriere eco-responsabili nel settore”.



Gli studenti che hanno partecipato. Per la 5A: Bianchi Lucrezia, De Iuliis Carola, Magliaro Sara, Martella Fabrizia, Valente Elena; 3A: Agnitelli Simona, Ahmed Taslima, Caldarelli Angelo, Catalano Giulia, Di Domenica Beatrice, Kryvan Yarina, Marino Ariel, Ricci Giorgia, Ricci Jessica, Ruggiero André; 2D: De Nardis Giorgia, Di Rosso Camilla; 2H: Valiante Ludovica.