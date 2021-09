Covid a scuola, un contagiato: tre classi in quarantena

SPOLTORE. Un solo caso di contagio. E vanno in quarantena precauzionale circa 60 alunni della prima, seconda e terza classe, sezione B, della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”di via Montesecco, comprensivo statale di Spoltore, che hanno frequentato le lezioni il 16 e 17 settembre. L’isolamento preventivo per le tre classi è stato disposto per ieri e oggi dalla Asl, che durante un monitoraggio sui tamponi ha rintracciato il caso di contagio, il primo nel comprensivo spoltorese ad una settimana dall’avvio dell’anno scolastico.

Non è dato sapere se si tratti di docente, studente o genitore. Il dirigente scolastico Bruno D’Anteo sta monitorando la situazione a stretto contatto con i vertici del dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara: «La situazione è sotto controllo», spiega il preside.

Complessivamente sale a 127, in Abruzzo, il numero degli studenti contagiati. La presenza di ragazzi affetti da Covid-19 sta facendo scattare, in diverse scuole, le misure previste dal Governo: quarantena della classe e dad. (c.co.)

