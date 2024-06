Da Confindustria si parla di “Futuro & Lavoro”

PESCARA. Martedì 25 giugno, a partire dalle ore 15, la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, a Pescara, ospiterà l'edizione 2024 di “Futuro & Lavoro. Politiche attive e nuove competenze per l'occupazione”, un evento pubblico che si configurerà come un dialogo aperto tra persone, aziende e istituzioni per disegnare insieme - come suggerisce appunto il titolo - il futuro del mondo del lavoro e dell'occupazione.

Durante l'incontro verrà presentata l'indagine sulle competenze e sulle professionalità richieste dalle aziende della nostra regione. Alle ore 15 ci saranno i saluti di Umberto Sgambati, vice presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Tiziana Magnacca, assessore regionale con delega al lavoro, Roberto Santangelo, assessore regionale con delega alla formazione, e Luca Di Giammatteo, direttore di Filiale Adecco Italia. Seguirà alle ore 15,30 l'introduzione di Gianmaria de Paulis, vice presidente di Piccola Industria Confindustria Abruzzo.

Alle ore 16 toccherà alla presentazione dei dati a cura di Angelina Coletta, Head of Operations Abruzzo Molise Adecco Italia. Alle ore 16,30 spazio alla tavola rotonda con Giuseppe Ranalli, presidente di Piccola Industria Confindustria Abruzzo, Dario Nizza, Development Director Adecco Italia spa, Renata Durante, direttore Dipartimento Lavoro Regione Abruzzo, Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo, Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise, e Fabio Benintendi, rappresentante della Cisl Abruzzo Molise.

