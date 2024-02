Dal Circus di Pescara Marsilio lancia la campagna elettorale

PESCARA- Al suo arrivo al teatro Circus, per l'evento di apertura, ad accogliere Marco Marsilio ci sono i candidati delle sei liste ma anche tanti simpatizzanti. Alla domanda 'Presidente, oggi indossa una cravatta rossa, è per esorcizzare l'avversario?" Marsilio ha risposto sorridento "siamo garibaldini'. Sul palco i sei coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e Lista Marco Marsilio. Sono loro i primi a prendere la parola.

Dopo un video in cui il presidente ripercorre 5 anni di governo regionale è la volta, sul palco pescarese del Circus, della scienziata di fama Antonella Santuccione.

Un evento di presentazione della campagna elettorale trasmesso, in diretta, anche sul profilo Face di Marco Marsilio presidente. In platea applaudito e salutato l'anziano papà del presidiente Marsilio, commosso e sorridente.

Quando sono le 12 è la volta del palco tutto per il presidente Marsilio: parla di balle elettorali il presidente e racconta "il tanto fatto in 5 anni". Marsilio racconta di sindaci incontrati in ogni angolo d'Abruzzo "senza troppo badare al bacino elettorale che potevano garantire".

E poi ancora il "record di passeggeri per l'Aeroporto, la sanità risanata e le infastrutture potenziate davvero".

"Ai nostri figli e nipoti vogliamo lasciare un Abruzzo ben diverso da quello che abbiamo ereditato noi 5 anni fa. Non siamo figli di un Dio minore ecco perchè avremo la terza corsia sulla A14. Tutti i porti d'Abruzzo verranno potenziati nell'ottica di scali di rilevanza nazionale".

"Dal 2021 al 2023 il PIL è cresciuto del 9%: siamo una regione che cammina, cresce e traina". "Abbiamo inventato le formule per far parlare della nostra meravigliosa terra in tutta Italia ed Europa. Abbiamo fatto crescere dell'8% il turismo nel solo ultimo anno".

Quando è la volta della cultura Marsilio ricorda "La Notte dei Serpenti" strappando applausi ricordando i grandi abruzzesi nella storia a partire dal Vate passando per tutti coloro che hanno reso grande il nome della nostra regione.

Dopo 45 minuti di discorso l'appello di Marsilio: "Fateci continare, non fermateci. Jemo nnanzi" e di nuovo sulle note di Renato Zero tutti sul palco candidati e coordinatori.