Domenica al mare, pienone ma con la mucillagine

PESCARA. Una domenica al mare, con un caldo da bollino arancione. L'ideale per tuffarsi in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio. Ma il fenomeno della mucillagine, che da alcuni giorni sta facendo capolino sulla costa, fa discutere. Ed è impressionante questo quadro che si palesa per Pescara. Molti i commenti sui social da parte di utenti che esprimono preoccupazione e perplessità, ricordando che il capoluogo adriatico ha sì conquistato ancora una volta la Bandiera Blu ma, con questa situazione, non viene proprio voglia di fare il bagno.

Eppure l'Arta, con una nota ufficiale, ha rassicurato tutti dicendo che la situazione "non rappresenta un pericolo per la salute dei bagnanti". Anche il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano interviene sulla mucillagine riscontrata nelle ultime ore in mare, manifestando ottimismo: “Dai dati forniti dall’Arta – spiega – si evince che il nostro mare è più che mai pulito. È vero che ci sono tratti di mucillagine al largo e anche sotto costa, ma non è una situazione allarmante, anzi è del tutto sotto controllo”, scrive in una nota.

E aggiunge: “Come si può vedere dai dati, la situazione del mare è ottima. Il mare è pulito. Siamo a disposizione dei bagnanti e se negli stabilimenti qualcuno vuole fare una doccia in più può farla senza problemi. Si è verificato con il caldo questo episodio di mucillagine che però è soltanto estetico e non compromette assolutamente lo stato delle nostre acque che, ripeto, è ottimo”, conclude Padovano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA