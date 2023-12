Doni ai bimbi con disabilità o ricoverati, torna "Il giocattolo sospeso"

PESCARA. Doni di Natale ai bambini con disabilità che sommano a questa condizione un'ulteriore fragilità, le difficoltà economiche della famiglia. Torna in Abruzzo l'iniziativa "Il giocattolo sospeso", promossa dall'associazione Carrozzine Determinate, in collaborazione con l'attività Il Bosco Incantato, la Slc Cgil e l'associazione SportMania di Montesilvano.

I doni andranno non solo ai bimbi disabili, ma anche ai 'siblings', fratelli e sorelle dei bambini con disabilità che condividono le difficoltà familiari. Prevista, inoltre, la consegna di doni ai pazienti pediatrici dell'Ambulatorio Malattie Rare d'Abruzzo. Segue, nella settimana di Natale, la consegna di doni, insieme a Babbo Natale, ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria, ematologia pediatrica e neonatologia dell'ospedale di Pescara.

Fino al 20 dicembre si può donare direttamente al negozio "Il Bosco Incantato" di Montesilvano, in via D'Annunzio. Si può donare anche a distanza scegliendo il regalo visitando la pagina Facebook del negozio "Il Bosco Incantato Shop Montesilvano" oppure visitando il sito www.ilboscoincantatoshop.it. Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 085.2192718 o 392.4207341.

"Anche quest'anno siamo orgogliosi di poter collaborare con l'associazione Carrozzine Determinate. Un'associazione che ha a cuore i temi del sociale e dell'inclusione, che sono anche i valori della Slc e della Cgil. Partecipare all'iniziativa di carattere solidale del 'Giocattolo Sospeso' è per noi un dovere perché il gioco è un diritto di ogni bambino, soprattutto quando il bambino ha maggiore fragilità", afferma Guido Cupido, segretario della Slc Cgil Abruzzo Molise, main partner dell'iniziativa.