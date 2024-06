Europee: in Abruzzo Fratelli d'Italia è il primo partito al 33,3%, Pd sale al 20%

PESCARA. Fratelli d'Italia è il primo partito in Abruzzo alle elezioni europee 2024, con una percentuale - il 33,3% - superiore rispetto alla media nazionale e in crescita rispetto al 27% delle politiche del 2022 e al 7% delle europee del 2019. Il Pd è al secondo posto, con poco più del 20,3% (16,6% nel 2022, 16,9% nel 2019); seguono il Movimento 5 Stelle che scende al 12% dal 18,4% del 2022 e 22,4% del 2019, Forza Italia al 10,82% (11,1% nel 2022 e 9,3% nel 2019), Lega al 7,93% (8,2% nel 2022 e 35,3% nel 2019) e Alleanza Verdi Sinistra al 5,26% che raddoppia il dato delle ultime politiche (2,68%).

Tra i candidati abruzzesi spicca il risultato di Antonella Ballone (Forza Italia) con 41mila preferenze nella circoscrizione sud, di cui circa 14mila ottenuti in Abruzzo. Occhi puntati anche su Pescara, dove si vota per le amministrative: stando agli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il sindaco uscente Carlo Masci (centrodestra) è in vantaggio con un dato compreso tra il 47,5% e il 51,5%, ma è probabile il ballottaggio con il candidato del centrosinistra, Carlo Costantini (34-38%).

Per quanto riguarda le europee, scende l'affluenza, che si ferma al 47,12%, più bassa rispetto alla media nazionale (49,69%) e inferiore rispetto al dato regionale di cinque anni fa (52,61). "Si prospetta un grande risultato e una ulteriore crescita di Fratelli d'Italia - commenta, mentre lo scrutinio è ancora in corso, il senatore abruzzese di FdI Guido Quintino Liris - Si registra un netto aumento rispetto alle politiche del settembre 2022, un chiaro segno dell'ottimo di lavoro di Giorgia".

@RIPRODUZIONE RISERVATA