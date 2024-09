Falsi turisti albanesi scoperti all'aeroporto d'Abruzzo

PESCARA. Un altro tentativo di ingresso di falsi turisti albanesi è stato scoperto dalla polizia di frontiera ai controlli dell'aeroporto d'Abruzzo. Si tratta di tre passeggeri sbarcati dall'aereo da Tirana e che al momento dei controlli hanno detto che arrivavano in Italia come turisti per poi ripartire qualche giorno dopo. Questa situazione avrebbe loro permesso di entrare senza il visto d'ingresso.

Gli agenti si sono insospettiti e hanno continuato a fare loro domande. Alla fine hanno scoperto che due volevano trovare lavoro come autotrasporatori e che il terzo non aveva i requisiti per entrare come turista. I tre sono stati quindi reimbarcati per Tirana con il volo di ritorno.

Un altro tentativo di ingresso di albanesi arrivati in cerca di lavoro come autotrasportatori era stato scoperto una settimana fa.