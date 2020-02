Forti raffiche di vento, dirottato a Roma volo Alitalia delle 16 da Milano

PESCARA. Dirottato a Fiumicino il volo Alitalia Az 1243 proveniente da Milano Linate il cui arrivo era previsto a Pescara per le ore 16. Dopo una valutazione meteo con gli operatori della torre di controllo, si è deciso di non far atterrare l'aereo, causa le forti raffiche di vento (fino a 32/40 nodi) soprattutto in quota. Cancellato anche il volo di ritorno, sempre da Pescara, per Milano Linate Az 244 delle 16.35. A Pescara, è previsto l'arrivo del volo Ryanair da Londra delle 18.20. Anche in questo caso, le condizioni meteo sono da valutare. Ai passeggeri del volo Alitalia dirottati su Fiumicino sarà offerta la possibilità di rientrare in Abruzzo con l'autobus.

