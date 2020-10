Francavilla, in isolamento in hotel i 17 poliziotti motocicisti contagiati

FRANCAVILLA. Sono in siolamento in un hotel di Francavilla i 17 poliziotti in servizio al Giro d’Italia di E-bike risultati positivi al coronavirus in seguito ai test effettuati dopo la tappa abruzzese di martedì, da Lanciano a Tortoreto.

Si tratta di agenti provenienti da più parti d'Italia e che, contestualmente all’arrivo della corsa in Abruzzo, erano ospiti da domenica nella struttura francavillese. L’accertamento dei contagi ha però impedito ai poliziotti la prosecuzione del percorso, costringendoli alla quarantena all’interno dell’albergo che ha messo a disposizione un intero piano loro dedicato, con il divieto per ciascuno di abbandonare la propria stanza, come da protocollo. In base a quanto filtra, sarebbero tutti asintomatici e monitorati dalla Asl di Chieti, che nei prossimi giorni provvederà a sottoporli nuovamente a tampone per iniziare a cercare i primi negativizzati.

La Polstrada precisa con una nota che gli agenti motociclisti contagiati "riguardano esclusivamente personale impegnato nella scorta al Giro-Ebike (bici elettriche con pedalata assistita, ndr) che ha organizzazione, logistica, alberghi, orari e punti di partenza del tutto diversi da quelli del Giro dei professionisti". Secondo la Polstrada il focolaio sarebbe originato nel team della scorta tecnica: "Per quanto concerne i poliziotti di scorta al giro professionistico, che seguono dinamiche di profilassi autonome, i recenti tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo".

La tappa Lanciano-Tortoreto, passata anche per Francavilla nella mattinata di martedì, è stata segnata dai numerosi casi di Covid che hanno costretto due squadre, la Mitchelton-Scott e la Jumbo-Visma al ritiro. Difficile stabilire se possa esserci un collegamento diretto tra i ciclisti risultati positivi e gli uomini chiamati a garantire la sicurezza della corsa, anche in virtù dei numerosi casi che rendono il tracciamento più complicato.

Nel frattempo ieri pomeriggio, una volta che la notizia ha iniziato a circolare tra la popolazione, il sindaco di Francavilla Antonio Luciani ha scritto un post sulla sua pagina facebook per rassicurare la cittadinanza: «Non vi allarmate nel leggere dei 17 positivi. Si tratta di poliziotti provenienti da diverse località italiane che sottoposti a tampone di routine hanno manifestato il contagio. Nessuno di loro è di Francavilla. Auguriamo a tutti una pronta guarigione rinnovando l'invito a rispettare le regole. Niente panico».

(a.d.s.)

