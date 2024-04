Giovani videomaker presentano il documentario "Il Confine" girato a Rancitelli

PESCARA. Il quartiere Rancitelli di Pescara si prepara ad accogliere una straordinaria rassegna dedicata al Documentario e al Visual Journalism, ospitata nello spazio "Contesto", situato nel cuore del quartiere, in Via Stradonetto 149/1.

L'evento inaugura con un primo appuntamento imperdibile domani, domenica 7 aprile, alle ore 18: l’autore e regista Walter Nanni presenterà il suo acclamato film documentario "Il confine - Storie di ragazzi e di cinema nel quartiere più bello del mondo", prodotto dalla Media Dream Film e realizzato in collaborazione con l’Autorità Garante per i diritti dell’Infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Marina Falivene.

Il documentario è un'immersione nelle vite straordinarie dei giovani che popolano il quartiere Rancitelli, offrendo uno sguardo unico e toccante sul loro mondo e sulle aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi.

Sarà presente anche la giovane scrittrice Virginia Spinelli, che presenterà il suo ultmo lavoro letterario intitolato "Con Cura". Il suo libro offre una prospettiva intima e riflessiva sulla vita nel quartiere. Un’opera in cui l’autrice si racconta intrecciando storie di ordinaria straordinarietà.

A impreziosire ulteriormente la serata, il cantautore Patrizio Santo che intratterrà il pubblico con un live, eseguendo la colonna sonora del film, di cui è coautore, e creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Contesto è un nuovo importante spazio creativo dedicato alla ricerca fotografica e video a Pescara. Una bottega dell’immagine, un punto di riferimento sperimentale per le arti visive, con una particolare attenzione alle nuove forme narrative, abbracciando diversi linguaggi artistici, e dove poter condividere progetti comunitari, creando una rete tra fotografi, videomaker e artisti, capace di dare una nuova luce sulla città e non solo. Inserito all’interno del quartiere Rancitelli di Pescara, Contesto ha come scopo principale la creazione di progetti culturali che affrontano il tema delle disuguaglianze sociali, è anche sede di un giovane collettivo che approfondisce argomenti legati

all’attualità nazionale e internazionale.

L'evento, ad ingresso libero, rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nelle profondità del quartiere Rancitelli, esplorando le storie e le emozioni che lo animano attraverso l'arte del cinema, della letteratura e della musica.