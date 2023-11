I cioccolatini per la ricerca: oggi la vendita in piazza 

L'AQUILA . Con l’annuale cerimonia al palazzo del Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il 30 ottobre scorso, "I giorni della ricerca", l'iniziativa di Fondazione Airc volta a informare e sensibilizzare i cittadini e i giovani, con una serie di incontri nelle scuole, su prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

Nella giornata di oggi i volontari dell'Airc sono presenti anche nelle principali piazze abruzzesi con i cioccolatini della ricerca. La testimonial di questa edizione della campagna contro il cancro è la conduttrice televisiva e attrice, Carolina Rey. I cioccolatini della ricerca vengono distribuiti in una confezione da 200 grammi. A fronte di una donazione di 13 euro viene consegnata anche una guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro.

Il ricco programma di iniziative, che invitano il pubblico a partecipare attivamente, a conoscere i nuovi traguardi della scienza e a sostenere concretamente i circa 6mila ricercatori dell'associazione al lavoro per avvicinare sempre di più la ricerca alla cura del cancro, si conclude il 17 novembre prossimo. Con l'occasione, l'Airc è tornata tra i banchi di scuola per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della prevenzione e di stili di vita corretti. L'incontro, in Abruzzo, si è tenuto all'istituto Elice di Pescara con la presenza di Gianluca Sala, professore dell'università D'Annunzio e ricercatore Airc, che ha dialogato con gli studenti affrontando, in maniera critica, il tema della prevenzione. E spiegando i traguardi della sua nuova ricerca.