Il piccolo Edoardo realizza il suo sogno: dal trabocco spuntano i supereroi preferiti

PESCARA. A 3 anni, il piccolo Edoardo realizza il suo sogno: fare visita ai suoi supereroi preferiti. La storia comincia a Penne: allo Sportello dei Sogni Odv arriva la lettera di Camilla, madre di Edoardo, raccontando il desiderio del cuore di suo figlio, che lotta contro una malattia ematologica. Il sogno di Edoardo, racconta nella mail, è: “Edoardo adora i Supereroi Marvel ed è incuriosito sul conoscere la loro casa, lui sogna di scoprire dove vivono e come ricaricano i super poteri”.

Ieri il sogno di Edoardo e di mamma Camilla è diventato realtà. Il piccolo è arrivato a sorpresa in una suggestiva location sul mare, il primo trabocco della Società nazionale di salvamento sul porto canale di Pescara - molo Nord, allestita per l’occasione come “il nascondiglio segreto” dei supereroi e dove all’improvviso gli stessi sono “spuntati” ovunque, soprattutto Spiderman arrivato su un pattino dai superpoteri, direttamente dal mare.

Allo Sportello dei Sogni ringraziano la società LifeGuard e Salvamento di Pescara, e il presidente Christian Di Santo, che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno emozionante e mozzafiato. Un ulteriore ringraziamento speciale è rivolto all’agenzia “Mago Dario Animazione e Spettacolo” per la disponibilità dei figuranti e per la donazione dei costumi, e a tutti i volontari presenti capitanati dalla referente Abruzzo, Daniela Salzano.

"Noi fondatori dello Sportello dei Sogni", scrivono, "reputiamo che i sogni sono desideri di felicità capaci di oltrepassare gli ostacoli e confidiamo davvero affinché questo magico desiderio del cuore generi, i benefici emotivi utili alla lotta alla malattia del nostro piccolo sognatore e della sua famiglia.

L’Associazione “Lo Sportello dei Sogni” è un'organizzazione di volontariato (OdV), con sede a Salerno ed attiva in tutta Italia, nata con l’intento di promuovere la realizzazione del proprio “desiderio del cuore”, da parte di ogni malato affetto da patologie oncologiche ed ematologiche, in età compresa da 3 a 99 anni, a scopo terapeutico perché i sogni sono uno strumento ludico ricreativo e generano energia positiva utile al benessere psicologico dei pazienti.