In arrivo 3 milioni per l'adeguamento sismico di 8 scuole

MONTESILVANO. Un tesoretto di quasi 3 milioni di euro dal Ministero per ristrutturare le scuole di Montesilvano. Gli uffici tecnici comunali dovranno avviare tutti i lavori alla chiusura dell'anno scolastico per poi terminarli a settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole.

Il Comune fa sapere che una prima tranche di risorse sarà versata nelle casse comunali entro il 28 febbraio 2022 e la restante quota successivamente. In totale i fondi assegnati dal Ministero dell'Interno al Comune di Montesilvano per l'adeguamento sismico ammontano a 2 milioni 903mila euro.

Questa la ripartizione dei finanziamenti: 800mila euro per l'adeguamento strutturale e sismico del plesso De Zelis dell'istituto comprensivo Trioano Delfico in via D'Annunzio; 550mila euro per l'adeguamento sismico della Fanny Di Blasio in via D'Annunzio; 450mila euro per l'adeguamento sismico per il plesso di via San Gottardo dell'Istituto comprensivo Ignazio Silone; 400mila euro per l'adeguamento sismico e strutturale del plesso della Direzione Didattica di via Vitello D'Oro; 400mila euro per l'adeguamento sismico e strutturale della scuola di via Lazio; 101mila euro per l'adeguamento sismico della scuola Saline in via Costa; 101mila euro per l'adeguamento strutturale e sismico della scuola Collemare in via De Gasperi e 101mila euro per l'adeguamento sismico e strutturale della scuola in viale Abruzzo.

"Esprimo grande soddisfazione per questo finanziamento in arrivo nel nostro Comune e rivolto all'adeguamento sismico e alla ristrutturazione degli edifici scolastici della città. Un ottimo risultato che voglio condividere con tutti i bambini e i

ragazzi di Montesilvano - afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Un ringraziamento al lavoro svolto dagli uffici comunali,

capaci di intercettare fondi, utili per la messa in sicurezza di alcune scuole. Non è la prima volta, dall'inizio del mio mandato, che arrivano fondi regionali e ministeriali rilevanti, a febbraio 2021 la nostra amministrazione, sempre con un decreto del ministero dell'Interno, ha ottenuto oltre due milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto

idrogeologico e qualche giorno fa dal Miur, sempre per le scuole, è arrivato un finanziamento di 357mila euro, per non parlare dei 2 milioni per la prosecuzione di via Saragat. Stiamo lavorando per migliorare l'intero territorio con risorse che

spalmeremo su tutti quartieri, al fine di ottimizzare la qualità della vita dei residenti e dei turisti che arrivano in città".

"Grazie ai fondi del ministero dell'Interno finalmente riusciremo a sistemare gran parte delle scuole del centro, del

colle, di Villa Verrocchio e Villa Carmine - afferma il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli - . Un

dato positivo che ci consentirà finalmente di adeguare le scuole alle normative antisismiche. Gli edifici scolastici sono stati realizzati diversi anni fa e a quei tempi non erano previste le costruzioni con criteri antisismici. Oggi la normativa

fortunatamente è cambiata, nel 2008 e nel 2018, e questo ci consente di migliorare i nostri edifici. La sicurezza dei ragazzi per noi è prioritaria e rispetteremo i tempi dettati dal ministero, programmando bene i lavori. Faremo il possibile per avere i progetti entro aprile, per appaltare i lavori il 15 giugno 2022 e per concluderli il 15 settembre. Insieme al

sindaco De Martinis abbiamo chiesto al dirigente di Scorrano e agli uffici di procedere fin da subito senza intoppi e

rispettando la puntualità delle consegne".